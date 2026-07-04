«Ազատության» հրապարակումից հետո ծաղկաձորյան ճամբարում «հանգստացող» երեխաներին տեղափոխել են

Այսօր «Աղբյուր» ճամբարի բոլոր երեխաներին տեղափոխել են Ծաղկաձորի մոտ գտնվող Փյունիկ գյուղի «Զեփյուռ» ճամբար: Այս լուրը հաստատել են Կրթության նախարարությունից:
«Ազատությունը» երեկ էր պատմել պետական միջոցներով «Աղբյուր» ճամբարում վատ պայմաններում «հանգստացող» երեխաների մասին:
«Ազատությունը» նկարահանել էր, թե ինչպիսի պայմաններում են երեխաներն անցկացնում ճամբարում. փայտե խարխուլ տնակներ, որոնցից ամեն մեկում մոտ տասը երեխա էր քնում, խորհրդային հին մահճակալներ, անկողինները՝ ճամբարային տասնամյակների անցյալով, խիտ-խիտ երեխաներ ու սանհանգույց կոչվող հատված, որտեղ հիգիենա հուշող որևէ պարագա չկար, դրանց կարիքն էլ չկա, որովհետև տաք ջուր չկա:
«Ե՞րբ եք լողացել» հարցը մտքերի մեջ էր գցում երեխաներին. քանի օր այդ ճամբարում էին՝ հենց այդքան օր էլ չէին լողացել:
250 երեխա ու մի քանի տասնյակ ջոկատավարներ պահող ճամբարում ճաշարանն ընդամենը 200 տեղ ուներ: «Ազատության» նկարահնման պահին մի խումբ երեխաներ արևի տակ սպասում էին ճաշարան մտնելու իրենց հերթին, մի քանի անգամ խմբով տեղից տեղ էին գնում՝ արևի տակ չդիմանալով:
Ժամանակակից որևէ խաղասարք չկար այդ ճամբարի տարածքում, երեխաները պատմում էին, որ գնդակ հասնում է ամենահաջողակներին, փոխարենը՝ զբոսնում էին:
Մանրամասները՝ «Ազատության» ռեպորտաժում.