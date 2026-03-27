Ավստրիան արգելում է մինչև 14 տարեկան երեխաների կողմից սոցցանցերի օգտագործումը

Ավստրիան արգելելու է սոցիալական ցանցերի օգտագործումը մինչև 14 տարեկան երեխաների համար, իշխող կոալիցիայի ներսում երկար բանակցություններից հետո այսօր հայտարարել է կառավարությունը։
«Ծնողների համար գրեթե անհնար է վերահսկել իրենց երեխաներին այս հարթակներում, որոնց նպատակն է միտումնավոր կախվածություն առաջացնել երեխաների մոտ», - մամուլի ասուլիսի ընթացքում ասել է փոխկանցլեր Անդրեաս Բաբլերը։
Կառավարությունը նախատեսում է նաև ներդնել նոր պարտադիր դպրոցական առարկա՝ «Մեդիա և ժողովրդավարություն», որպեսզի օգնի աշակերտներին տարբերել ճշմարտությունը կեղծիքից և ճանաչել հակաժողովրդավարական ազդեցության փորձերը։
Եվրոպական միության մի շարք երկրներ, այդ թվում՝ Ֆրանսիան, Իսպանիան և Դանիան, նույնպես հայտարարել են սոցիալական ցանցերի համար «թվային հասունության» տարիքային շեմ սահմանելու իրենց մտադրության մասին։