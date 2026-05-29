Աստանայում մեկնարկում է ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստը

Ղազախստանի մայրաքաղաքում մեկնարկում է ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստը, որին, ըստ ռուս պաշտոնյաների, քննարկվելու է Հայաստանի հարցը։
Նիստին ընդառաջ Ռուսաստանի ու Բելառուսի նախագահները կարծիքներ են փոխանակել Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
«Հայաստանի թեմայով տեղի է ունեցել կարծիքների կարճ փոխանակում, սակայն բովանդակային քննարկում չի եղել՝ պարզապես ժամանակ չի եղել», - ասել է Պեսկովը։
Երևանում անցկացված երկու եվրոպական գագաթնաժողովներից հետո Մոսկվան Երևանին հորդորում է արագ ընտրություն կատարել ԵԱՏՄ-ում մնալու և Եվրամիությանը անդամակցելու միջև։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքել է, թե Հայաստանի եվրոպական ձգտումներն ու ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությունն այս պահին համատեղելի են։
Փաշինյանը չի մասնակցում նիստին, Հայաստանը ներկայացնում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը: