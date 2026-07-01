Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Արծրուն Հովհաննիսյանը՝ ՊՆ պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի պետ

Արծրուն Հովհաննիսյանը պաշտպանության նախարարի խոսնակի պաշտոնում, արխիվ
Արծրուն Հովհաննիսյանը պաշտպանության նախարարի խոսնակի պաշտոնում, արխիվ

Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի այսօրվա հրամանագրով պաշտպանության նախարարի նախկին խոսնակ, ռազմական վերլուծաբան-փորձագետ, գնդապետ Արծրուն Հովհաննիսյանը նշանակվել է Պաշտպանության նախարարության պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի պետ:

Ալբերտ Բաղդադյանն ազատվել է համալսարանի պետի պաշտոնից:

Նախագահը հիմք է ընդունել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունները:

Հովհաննիսյանը Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի մամուլի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրել է 2012-2020 թվականներին, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ղեկավարել է «Հայկական միասնական հարթակ» կենտրոնի ամենօրյա ասուլիսները: 2021-ին նշանակվել է Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի փորձագետ, 2023-ին՝ ՀՀ ՊՆ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայի մարշալ Հովհաննես Բաղրամյանի անվան հրամանատարաշտաբային ինստիտուտի պետ:

Նախագահը, հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունները, այսօր հրամանագրեր է ստորագրել նաև գեներալ-մայոր Գարեգին Պողոսյանին հատուկ բանակային կորպուսի հրամանատար, գեներալ-մայոր Սիմոն Նազարյանին՝ 2-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար նշանակելու մասին:

Արմեն Գյոզալյանն ազատվել է հատուկ բանակային կորպուսի հրամանատարի, Լևոն Դավիդյանը՝ հատուկ նշանակության ուժերի հրամանատարի, Համլետ Լևոնյանը՝ ՊՆ սպառազինության և տեխնիկական ապահովման վարչության պետի պաշտոնից:

Հրամանագրերը հրապարակված են ՀՀ նախագահի պաշտոնական կայքէջում:


XS
SM
MD
LG