Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Արտենի գյուղի մոտ տեղի ունեցած վթարից կա 1 զոհ, 11 տուժած

Այսօր Արտենի գյուղի մոտակայքում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով կա մեկ զոհ և 11 տուժած:

Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ՝ 3 տուժած գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ 5 քաղաքացու առողջական վիճակը ծանր է, 3-ինը՝ թեթև:

Նախարարության փոխանցմամբ՝ տուժածները մարզային բուժկենտրոններում ստանում են անհրաժեշտ բուժօգնություն:

Ներքին գործերի նախարարությունն այսօր հաղորդեց, որ ժամը 06։15-ին վթարի վերաբերյալ ահազանգ են ստացել: Նախնական տվյալներով բախվել են «Ford» և «ZIL» մակնիշների ավտոմեքենաներ, այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում:

XS
SM
MD
LG