Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Արմեն Խաչատրյան. Եթե ԱԱԾ տնօրենը Բաքվում հնարավորություն ունենա, անպայման կտեսակցի հայ գերիներին

Ինչքան Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև «հարաբերությունները նորմալիզացվեն, դա էդքան կնպաստի նաև մեր գերիների վերադարձին», - այսօր «Ազատության» հարցին ի պատասխան հայտարարեց Ազգային ժողովի «Քաղաքացիական պայմանագիր. խմբակցության պատգամավոր, պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը:

«Եվ հարաբերությունները պետք է նորմալիզացվեն շատ դեպքերում առանց նախապայմանի, և չեմ ընդունում ընդդիմադիրների ասածը, որ պետք է նախապայմանի լինի, հետո հարաբերություններ սկսեն: Եթե նախապայմաններ դնենք, որևէ հարաբերություններ չի սկսվելու, իսկ դա մեր գերիներին էլ վնաս է լինելու», - ասաց Խաչատրյանը՝ արձագանքելով Հայաստանի Ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի Բաքու այցի կապակցությամբ ընդդիմության քննադատության:

«Իսկ ըստ Ձեզ՝ պե՞տք է, օրինակ, ԱԱԾ տնօրենը գոնե փորձի նրանց տեսնել, տեսակցելու հնարավորություն ունենալ», - «Ազատության» այս հարցին էլ իշխանական պատգամավորը պատասխանեց. - «Եթե այդ հնարավորությունը նա ունենա, հաստատ նա կանի դա»:

«Մի բան հաստատ է, որ եթե հնարավորություն ունենա ինչ-որ տեղ օգնելու գերիների հարցը լուծելու, անպայման նա դա անելու է, դա առաջնային հարց է բոլորի համար», - ընդգծեց Խաչատրյանը:

ԱԱԾ տնօրենը երեկ է երկօրյա այցով մեկնել Ադրբեջանի մայրաքաղաք՝ մասնակցելու «Անվտանգության 3-րդ միջազգային ֆորումին»:

Ադրբեջանում այժմ 23 հայ գերի է պահվում, նրանց առաջադրված են ծանր մեղադրանքներ, ընթանում են դատավարություններ: Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագում գերիների վերադարձի մասին կետ չկա, բայց իշխանությունից վստահեցնում են՝ դրանով զբաղվում են ամենօրյա ռեժիմով:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG