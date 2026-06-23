Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Արմեն Գրիգորյանը Լեհաստանում կմասնակցի Ուկրաինայի վերականգնման համաժողովին

Հայաստանի ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյան, արխիվ
Հայաստանի ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյան, արխիվ

Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հունիսի 24-25-ն աշխատանքային այցով կմեկնի Լեհաստանի Հանրապետության Գդանսկ քաղաք, հայտնել են Անվտանգության խորհդրի գրասենյակից։

Գրիգորյանը կմասնակցի Ուկրաինայի վերականգնման համաժողովին։

Ուկրաինայի վերականգնման համաժողովը ամենամյա միջազգային հանդիպում է, որը կազմակերպվում է Ռուսաստանի՝ Ուկրաինայի դեմ պատերազմի հետևանքով երկրի վերականգնման և վերակառուցման հարցերը քննարկելու համար։

Համաժողովին մասնակցում են Ուկրաինայի գործընկեր երկրներ, միջազգային կառույցներ, ֆինանսական հաստատություններ ու մասնավոր ընկերություններ։

Հայաստանը համաժողովին առաջին անգամ մասնակցել է 2024 թվականին Բեռլինում՝ փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանի գլխավորած պատվիրակությամբ։


XS
SM
MD
LG