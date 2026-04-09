Արարատ Միրզոյանն ու Երմեկ Կոշերբաևը առանձնազրույց են ունեցել

Հայաստանի ԱԳՆ-ում տեղի է ունեցել արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի և Ղազախստանի իր գործընկերոջ՝ Երմեկ Կոշերբաևի առանձնազրույցը: Այս մասին հայտնում է հայկական արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը՝ առանց այլ մանրամասների:

Ղազախստանի ԱԳ նախարար Երմեկ Կոշերբաևը և տրանսպորտի նախարար Նուրլան Սաուրանբաևը նախօրեին էլ Ադրբեջանում հանդիպել էին Իլհամ Ալիևի հետ: Ադրբեջանի նախագահը այսօր Բաքու ժամանած ղազախական պատվիրակության հետ քննարկել է տարածաշրջանային տրանսպորտային նախագծերի, այդ թվում՝ «Թրամփի ուղու» իրագործման հեռանկարները։


