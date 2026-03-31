Առաջիկա օրերը որոշիչ են լինելու. Հեգսեթ

Առաջիկա օրերը Իրանի համար որոշիչ են լինելու, այսօր Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեգսեթը։

«ԱՄՆ-ն կշարունակի հարվածել Իրանին, եթե Թեհրանը գործարքի չգնա մեզ հետ»,- ասել է Միացյալ Նահանգների պատերազմի նախարարը՝ պնդելով, որ «խելամիտ լինելու դեպքում Իրանը կգնա համաձայնության կնքման»։

«Եթե Թեհրանը չդիմի այդ քայլին, Միացյալ Նահանգները կշարունակի գործել շատ ավելի մեծ ինտենսիվությամբ։ Իրանում դա գիտեն և ռազմական տեսանկյունից դրան հակադարձելու որևէ հնարավորություն չունեն»,- հայտարարել է Հեգսեթը։

