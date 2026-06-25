Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Apple-ը App Store-ից հեռացրել է «Одноклассники»-ն, «ВКонтакте»-ն, «Дзен»-ը և VK-ի այլ հավելվածներ

Ամերիկյան Apple կորպորացիան App Store հավելվածների առցանց խանութից հեռացրել է ռուսական VK ընկերության մի շարք հավելվածներ։ VK-ն սոցիալական ցանցերի և տարբեր թվային ծառայությունների սեփականատեր է։

VK-ից հայտարարել են, թե Apple-ը հավելվածները հեռացրել է միակողմանիորեն և առանց նախնական ծանուցման։

App Store-ից անհետացել են «Одноклассники» և «Дзен» սոցիալական հարթակները, Mail.ru էլեկտրոնային փոստի ծառայությունը, VK «Знакомства», «Музыка», «Мессенджер», «Почта» հավելվածները, ինչպես նաև VK Video-ն և Skillbox-ը։

Միաժամանակ ներբեռնման համար հասանելի է մնում «ВКонтакте» (VK) սոցիալական ցանցի հավելվածը։

VK-ի հայտարարության մեջ նշվում է, որ ընկերությունը երբեք չի գտնվել պատժամիջոցների տակ, ներառված չի եղել պատժամիջոցների ցանկում, ինչը, ըստ ընկերության, հաստատվում է միջազգային և ամերիկացի իրավաբանների եզրակացություններով։

Ընկերությունը պնդում է, որ Apple-ը սահմանափակում է ռուսաստանցի օգտատերերի հասանելիությունը լայնորեն օգտագործվող ծառայություններին, որոնցից ամեն օր օգտվում են տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ։

VK-ում Apple-ի քայլերը որակել են որպես «չհիմնավորված և անընդունելի»։

Apple-ը դեռևս չի մեկնաբանել VK-ի հավելվածների հեռացումը App Store-ից։

2022թ. ապրիլի 1-ից դադարել էր նաև Apple ID-ի հաշվեկշռի համալրումը բջջային օպերատորի հաշվից։

Ամերիկյան Apple ընկերությունը Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ պատերազմի մեկնարկից հետո հայտարարեց ռուսական շուկայից հեռանալու մասին։

VK-ն սերտորեն համագործակցում է ռուսական իշխանությունների հետ։ Մասնավորապես, այն մշակել է իշխանությունների կողմից ակտիվորեն խթանվող Max մեսենջերը։ Max հավելվածը հունիսի սկզբից էր հեռացվել App Store-ից։


XS
SM
MD
LG