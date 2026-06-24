Անկարան բարձր է գնահատում Երևանի և Բաքվի միջև բանակցային գործընթացի առաջընթացը․ Խորհրդարանի նախագահ

Թուրքիան բարձր է գնահատում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցային գործընթացը, ինչպես նաև խաղաղության բանակցություններում արձանագրված առաջընթացը։ Ըստ ադրբեջանական Report-ի՝ Բաքվում ընթացող Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների խորհրդարանական միության 20-րդ համաժողովում հայտարարել է Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Նուման Քուրթուլմուշը։
Նրա խոսքով՝ Անկարան ակնկալում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հասնեն վերջնական խաղաղության համաձայնությանը։
«Հույս ունեմ, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կհաստատվի ամուր և անկեղծ խաղաղություն։ Հարավային Կովկասը կդառնա խաղաղության, հանդարտության և կայունության տարածաշրջան»,- նշել է Քուրթուլմուշը։