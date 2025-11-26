Անկարան 6.5 մլրդ դոլարի պայմանագրեր է կնքել թուրքական ընկերությունների հետ՝ «Պողպատե գմբեթ» ՀՕՊ համակարգը զարգացնելու

Թուրքիայի կառավարությունը 6.5 միլիարդ դոլարի պայմանագրեր է կնքել թուրքական պաշտպանական ընկերությունների հետ՝ երկրի բազմաշերտ «Պողպատե գմբեթ» հակաօդային պաշտպանության համակարգը ամրապնդելու և զարգացնելու համար: Անկարան առաջին անգամ անցած տարի էր հայտարարել Իսրայելի «Երկաթե գմբեթի» նմանությամբ սեփական պաշտպանական համակարգը ստեղծելու մասին։
Նախագիծը բաղկացած է 47 բաղադրիչներից, այդ թվում՝ ռադարներ, հրթիռներ, էլեկտրաօպտիկական սենսորներ, հրամանատարական և կառավարման կենտրոններ և տարբեր հեռահարության ՀՕՊ տարրեր, որոնք ամբողջությամբ կարտադրվեն Թուրքիայում։
Reuters-ը փաստում է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը վերջին տարիներին զգալիորեն մեծացրել է իր ռազմական արտադրությունը և նվազեցրել է կախվածությունը արտաքին մատակարարներից:
Անկարան վերջին շրջանում նաև դարձել է հարվածային անօդաչու թռչող սարքերի առաջատար արտադրող և արտահանող․ թուրքական «Բայրաքթար»-ները կրրառվել ու կիրառվում են Ուկրաինայում, Սիրիայում, Լեռնային Ղարաբաղում և Աֆրիկայում: