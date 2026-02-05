Մատչելիության հղումներ

ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունները նախատեսված են անցկացնել Մասկատում ուրբաթ օրը. Արաղչի

Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունները նախատեսված են անցկացնել Մասկատում ուրբաթ օրը, ժամը 10:00-ին, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին:

«Ես շնորհակալ եմ մեր օմանցի եղբայրներին բոլոր անհրաժեշտ պայմանավորվածությունները կատարելու համար», - X-ում գրել է նա։

Ավելի վաղ Անկարան իր միջնորդությունն էր առաջարկել ԱՄՆ-ի ու Իրանի միջև՝ հարթակ տրամադրելով բանակցությունների համար։ Նախօրեին, սակայն, հայտնի դարձավ, որ Թեհրանը ամերիկյան կողմից խնդրել է բանակցությունները Թուրքիայից տեղափոխել Օման։


