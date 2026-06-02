ԱՄՆ և Ադրբեջանը հազվագյուտ հանածոների արդյունահանման շուրջ պայմանագիր են ստորագրել

ԱՄՆ և Ադրբեջանը նախօրեին Բաքվում «Կարևորագույն և հազվագյուտ հանածոների արդյունահանման և մշակման ոլորտում մատակարարումների ապահովման մասին» պայմանագիր են ստորագրել։
Այս մասին հաղորդում է «Ինտերֆաքս» գործակալությունը՝վկայակոչելով Ադրբեջանի կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները։
Դրանց համաձայն ադրբեջանական կողմից համաձայնագիրը ստորագրել է էկոնոմիկայի նախարար Միքայիլ Ջաբարովը, ամերիկյան կողմից՝ պետքարտուղարի Տնտեսության և գործարարության հարցերով տեղակալ Քալեբ Օրը։
Համաձայնագիրը ստորագրվել է Բաքվում ընթացող «Միջազգային էներգետիկ շաբաթի» շրջանակներում։