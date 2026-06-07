ԱՄՆ բանակը իրանական դրոններ է խոցել

Միացյալ Նահանգների Զինված ուժերը այսօր ևս երկու իրանական անօդաչու թռչող սարքեր են խոցել։
Այս մասին հաղորդում է АFP գործակալությունը՝նշելով,որ ամերիկյան ՀՕՊ համակարգը գործել է Հորմուզի նեղուցի մերձակայքում։ Ամերիկյան կողմի պնդմամբ իրանական անօդաչու սարքերը՝ «վտանգ էին ներկայացնում նեղուցով իրականացվող միջազգային նավագնացության համար»։
ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը (CENTCOM) այսօր նաև հայտարարել է, որ՝ «ամերիկյան զորքերը շարունակում են մնալ լիակատար մարտական պատրաստության դրության մեջ՝ պատրաստ լինելով պաշտպանվել իրանական ագրեսիայից»։