Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը Ծիծեռնակաբերդ այցելեց պաշտոնյաներից առանձին

Ամենայն Հայոց կաթողիկոսն այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր՝ ոգեկոչելու Հայոց Ցեղասպանության նահատակների հիշատակը: Ինչպես նախորդող տարիներին, այս անգամ ևս Վեհափառը հուշահամալիր այցելեց պաշտոնյաների այցից հետո:
Ցեղասպանության աղետալի դեպքերից հարյուրամյակ անց, երբ թվում էր, թե նման սոսկալի հանցագործությունները մնացել են անցյալում, ցավոք, նոր ցեղասպան գործողություններով հայաթափվեց Արցախը, բռնությամբ տեղահանվեցին ավելի քան 120.000 արցախցիներ,- Հայոց ցեղասպանության 111-րդ տարելիցի կապակցությամբ արված իր ուղերձում նշել է Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Երկրորդը:
«Հիրավի, համազգային միասնականությամբ է, որ կարող կլինենք արդյունավորելու ջանքերը Հայոց ցեղասպանության համընդհանուր ճանաչման և արգասավորելու քայլերն ու նախաձեռնությունները՝ հանուն ազգային առաջընթացի և խաղաղ ու անվտանգ կյանքի»,- ասված է Վեհափառի ուղերձում:
Հանրային հեռուստաընկերությունը չի հեռարձակել Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի այցը Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր: Մայր Աթոռը նախապես հայտնել էր, որ ժամը 10:30-ին Գարեգին Երկրորդը անմար կրակի մոտ մատուցելու է Հայոց Ցեղասպանության սուրբ նահատակների բարեխոսական կարգ: Հանրայինի եթերում այդ ընթացքում հեռարձակվել է հարցազրույց հուշահամալիրի տարածքից Սփյուռքի գործերի հանձնակատարի գրասենյակի պաշտոնյա Հովհաննես Ալեքսանյանի հետ, կադրում չի երևացել Մայր Աթոռի պատվիրակության այցը: