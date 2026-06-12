Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ալիևը շնորհավորել է Պուտինին, շեշտել ռազմավարական, դաշնակցային հարաբերությունները ՌԴ-ի հետ

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում, 2024թ. օգոստոս։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում, 2024թ. օգոստոս։

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին շնորհավորական ուղերձ է հղել՝ Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ։

Ուղերձում Ալիևը շեշտել է, որ Ադրբեջանի և ՌԴ-ի միջև հարաբերությունները հիմնված են բարեկամության, բարի դրացիության և փոխադարձ հարգանքի ավանդույթների վրա, ընդգծել է երկկողմ առևտրատնտեսական համագործակցության ակտիվ զարգացումը, միջտարածաշրջանային և մշակութային-հումանիտար կապերի ընդլայնումը։

«Վստահ եմ, որ մեր համատեղ ջանքերը հետագայում ևս կնպաստեն ադրբեջանա-ռուսական հարաբերությունների և բազմակողմ համագործակցության զարգացմանն ու ամրապնդմանը՝ ռազմավարական գործընկերության և դաշնակցային հարաբերությունների շրջանակում», ասվում է Ալիևի ուղերձում։

XS
SM
MD
LG