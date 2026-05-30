Աֆղանստանում ավտովթարի հետևանքով առնվազն 22 մարդ է զոհվել

Աֆղանստանի արևելքում Պակիստանից վերադարձող ընտանիքներ տեղափոխող գերբեռնված բեռնատարի վթարի հետևանքով առնվազն 22 մարդ է զոհվել, ևս 36-ը վիրավորվել է:
Վթարը տեղի է ունեցել Լաղման գավառում՝ Քաբուլ-Ջալալաբադ մայրուղու վրա, որն Աֆղանստանի մայրաքաղաքը կապում է Պակիստանի սահմանի Թորխամ անցակետի հետ:
Տեղական իշխանությունները սկզբնապես հաղորդել էին 18 զոհի մասին, թիվն աճել է, երբ մահացել են հիվանդանոց տեղափոխված մարդիկ: Հոսպիտալացվածներից ևս մի քանիսի վիճակը ծայրահեղ ծանր է: Զոհվածներից առնվազն 12-ը երեխաներ են:
Նախնական քննության տվյալներով՝ վարորդը քնել է ղեկին, և ծանրաբեռնված մեքենան, ճանապարհից դուրս գալով, կողաշրջվել է: