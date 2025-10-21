Մատչելիության հղումներ

Ադրբեջանը Մասկի ընկերության օգնությամբ արբանյակներ կարձակի

Ադրբեջանը պատրաստվում է սեփական արտադրության արբանյակներ տիեզերք արձակել՝ Իլոն Մասկին պատկանող Space X ընկերության հետ համատեղ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է «Ազերկոսմոս» գործակալության ղեկավար Դունայ Բադիրխանովը։

Azersky-2 ծրագրի շրջանակներում ադրբեջանական իշխանությունները պատրաստվում են Երկիր մոլորակը տեսանկարահանող երկու արբանյակ տիեզերք արձակել՝ մեկը 2026, մյուս՝ 2028 թվականներին։

«Նախագիծը կյանքի է կոչվում Israel Aerospace Industries ընկերության օժանդակությամբ», - հաղորդում է «Ինտերֆաքս-Ազերբայջան» գործակալությունը։



