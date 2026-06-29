Ադրբեջանում մեկնարկել է «Թյուրքական աշխարհի շաբաթը»

Բաքվում մեկնարկել է «Թյուրքական աշխարհի շաբաթը», նվիրված՝ «Առաջին թյուրքագիտական համագումարի 100-ամյակին»։
Ինչպես հաղորդում է ադրբեջանական Report-ը, մինչև հուլիսի 3-ը շարունակվող միջոցառումների շրջանակում նախատեսված են միջազգային գիտական և մշակութային միջոցառումներ։
Միջոցառմանը մասնակցում է 20 երկրի 215 ներկայացուցիչ։
Նշվում է, որ Թյուրքական աշխարհի շաբաթն անցկացվում է Ադրբեջանի նախագահի՝ 2025թ. հոկտեմբերի 22-ի «Առաջին թյուրքագիտական համագումարի 100-ամյակի անցկացման մասին» կարգադրության համաձայն։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ուղերձ է հղել միջոցառման մասնակիցներին, որը ներկայացրել է երկրի մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարի տեղակալը։
«Թյուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակում, որը մեր ինստիտուցիոնալ համագործակցության հիմնական հենասյուներից է, մենք օրեցօր խորացնում և ընդլայնում ենք համագործակցությունը», մասնավորապես նշվել է Էրդողանի ուղերձում։
Ըստ Թուրքիայի նախագահի՝ «երկրի կարևորագույն նպատակներից մեկն այն է, որ թյուրքական աշխարհը պահպանի ընդհանուր պատմությունը, լեզուն և մշակույթը», ինչպես նաև՝ «անցյալի վրա հենվելով՝ կառուցի «Թյուրքական դարի» տեսլականը»։