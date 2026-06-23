Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի նախագահները Շուշիում են

Ադրբեջանում գտնվող Թուրքմենստանի նախագահ Սերդար Բերդիմուխամեդովն այսօր կեսօրին, Իլհամ Ալիևի ուղեկցությամբ, ժամանել է Շուշի։
Երկու նախագահների զբոսանքի տեսանյութը X-ի իր օգտահաշվում տարածել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար, Ալիևի օգնական Հիքմեթ Հաջիևը։
«Երկու եղբայրական ժողովուրդների ղեկավարների՝ Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի նախագահների զբոսանքը պատմական Շուշիում բարեկամության, ընդհանուր մշակութային ժառանգության և փոխվստահության ցայտուն օրինակ է։ Այն վկայում է մեր երկրների ռազմավարական գործընկերությունն էլ ավելի խորացնելու պատրաստակամության մասին», - գրել է Հաջիևը։
Բերդիմուխամեդովը Ադրբեջան է ժամանել պետական այցով։
Թուրքմենական պատվիրակությանը տեղափոխող օդանավն այսօր առավոտյան վայրէջք է կատարել Ֆիզուլիի օդանավակայանում։