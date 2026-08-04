Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Լեհական կործանիչները Բալթիկ ծովի վրա ռուսական հետախուզական ինքնաթիռ են որսացել

Ավելացրեք մեզ Google-ում

Լեհական երկու կործանիչ Բալթիկ ծովի վրա որսացել են ռուսական Իլ-20 ռադիոէլեկտրոնային հետախուզական ինքնաթիռը, որը թռչում էր անջատված հաղորդիչով։ Այդ մասին հայտնել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը՝ նշելով, որ երկրի օդային տարածքի խախտում չի արձանագրվել։

Նախարարի խոսքով՝ միջադեպը տեղի է ունեցել օգոստոսի 3-ին՝ Պոմորյեի մարզի ափից մոտ 60 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք։

Սա վերջին օրերին նման երկրորդ միջադեպն է։ Հուլիսի 31-ին լեհական կործանիչները ևս որսացել էին ռուսական Իլ-20 հետախուզական ինքնաթիռը։ Դրանից մեկ օր առաջ էլ ռուսական թևավոր հրթիռ էր մտել Լեհաստանի տարածք և պայթել։

Միաժամանակ Գերմանիան Լիտվայի և Բելառուսի սահմանի մոտ տեղակայել է ռադիոէլեկտրոնային պայքարի ստորաբաժանում։ Euronews-ի փոխանցմամբ՝ այն զբաղվում է ռադիոկապի և ռադարային ազդանշանների որսմամբ ու վերլուծությամբ, ինչպես նաև վերահսկում է էլեկտրամագնիսական միջավայրը։ Անհրաժեշտության դեպքում ստորաբաժանումը կարող է խափանել հավանական հակառակորդի կապի համակարգերի աշխատանքը։

ՆԱՏՕ-ն վերջին ամիսներին ուժեղացնում է իր արևելյան թևը՝ Ռուսաստանի հնարավոր սպառնալիքի վերաբերյալ մտահոգությունների ֆոնին, մինչդեռ Մոսկվան շարունակում է հերքել դաշինքի անդամ երկրների վրա հարձակվելու մտադրությունը։

XS
SM
MD
LG