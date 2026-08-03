Լիխտենշտեյնում խոշոր կիբերհարձակում է գրանցվել, արտահոսել են 31 հազար մարդու տվյալներ

Լիխտենշտեյնի կառավարությունը հայտնել է խոշոր կիբերհարձակման մասին, որի հետևանքով արտահոսել են շուրջ 31 հազար մարդու տվյալներ։
Հարձակման թիրախը դարձել է տնտեսապես շահառու անձանց պետական տվյալների բազան, որտեղ պահվում են ընկերությունների և այլ կազմակերպությունների իրական սեփականատերերի տվյալները։
Իշխանությունների փոխանցմամբ՝ առայժմ որևէ նշան չկա, որ տվյալները փոփոխվել կամ ջնջվել են։
Նախնական տվյալներով՝ հաքերները համակարգ մուտք են գործել հուլիսի 30-ին։ Իշխանությունները ստեղծել են ճգնաժամային շտաբ, իսկ դեպքի հանգամանքներն ու հարձակման շարժառիթները դեռ քննվում են։
Լիխտենշտեյնի կառավարությունը նշում է, որ ռեեստրը ստեղծվել էր փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի նպատակով։