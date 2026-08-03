Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Բելգորոդի ջրամբարը ծանծաղել է Ուկրաինայի հարվածներից հետո

Ավելացրեք մեզ Google-ում

Բելգորոդի ջրամբարը զգալիորեն ծանծաղել է այն բանից հետո, երբ հուլիսին ուկրաինական հարվածների հետևանքով վնասվել է ամբարտակը։ Տեղական տելեգրամյան ալիքների փոխանցմամբ՝ ջրի անվերահսկելի արտահոսքի պատճառով ջրամբարի մակարդակը նվազել է մինչև Սևերսկի Դոնեց գետի պատմական հունը։

Հրապարակված լուսանկարների և տեսանյութերի համաձայն՝ ջրի խորությունը այժմ տատանվում է 10-40 սանտիմետրի սահմաններում։

Հուլիսին Ուկրաինան երկու անգամ հարվածել էր Բելգորոդի ջրամբարի ամբարտակին՝ Շեբեկինոյի շրջանի Բեզլյուդովկա և Գրաֆովկա գյուղերի հատվածում։ Դրանց հետևանքով սկսվել էր ջրի ինտենսիվ և անվերահսկելի արտահոսք։

Սա առաջին նման դեպքը չէ․ 2025 թվականի հոկտեմբերին էլ ուկրաինական հարվածների հետևանքով վնասվել էին նույն ջրամբարի հիդրոտեխնիկական կառույցները, ինչի պատճառով նույնպես ջրի արտահոսք էր տեղի ունեցել։

XS
SM
MD
LG