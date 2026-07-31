Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփը հայտարարել է «Համաս»-ի լիակատար զինաթափման շուրջ «պատմական համաձայնության» մասին

Ավելացրեք մեզ Google-ում

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել Գազայի հատվածում «Համաս»-ի և մյուս զինված խմբավորումների լիակատար զինաթափման շուրջ։

«Այսօր Խաղաղության խորհուրդը պատմական համաձայնության հասավ ՀԱՄԱՍ-ի և Գազայի հատվածում գործող մյուս բոլոր զինված խմբավորումների ամբողջական զինաթափման վերաբերյալ։ Սա հսկայական քայլ է դեպի կայուն խաղաղություն և անվտանգություն», - Truth Social-ում գրել է Թրամփը։

ԱՄՆ նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Եգիպտոսին, Կատարին և Թուրքիային՝ միջնորդական ջանքերի համար։ Նրա խոսքով՝ «Համաս»-ի և դաշնակից պաղեստինյան խմբավորումների զինաթափումը պետք է իրականացվի փուլ առ փուլ։

«Համաս»-ի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները AFP-ին հաստատել են, որ Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել։ Իսրայելը, սակայն, առայժմ չի մեկնաբանել տեղեկությունը։

Գազայում պատերազմի դադարեցման ամերիկյան ծրագրի երկրորդ փուլի շուրջ բանակցությունները մի քանի շաբաթ է՝ ընթանում են Եգիպտոսում։ Ծրագիրը, բացի զինաթափումից, նախատեսում է նաև իսրայելական բանակի փուլային դուրսբերում Գազայի հատվածից։

Մարտական գործողությունների դադարեցումից հետո տարածքի կառավարումը նախատեսվում է հանձնել պաղեստինյան տեխնոկրատական կոմիտեին։ Իսրայելը նախկինում «Համաս»-ի զինաթափումը ներկայացրել էր որպես լարվածության հետագա թուլացման հիմնական պայման։

XS
SM
MD
LG