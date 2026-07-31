Թրամփը հայտարարել է «Համաս»-ի լիակատար զինաթափման շուրջ «պատմական համաձայնության» մասին

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել Գազայի հատվածում «Համաս»-ի և մյուս զինված խմբավորումների լիակատար զինաթափման շուրջ։
«Այսօր Խաղաղության խորհուրդը պատմական համաձայնության հասավ ՀԱՄԱՍ-ի և Գազայի հատվածում գործող մյուս բոլոր զինված խմբավորումների ամբողջական զինաթափման վերաբերյալ։ Սա հսկայական քայլ է դեպի կայուն խաղաղություն և անվտանգություն», - Truth Social-ում գրել է Թրամփը։
ԱՄՆ նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Եգիպտոսին, Կատարին և Թուրքիային՝ միջնորդական ջանքերի համար։ Նրա խոսքով՝ «Համաս»-ի և դաշնակից պաղեստինյան խմբավորումների զինաթափումը պետք է իրականացվի փուլ առ փուլ։
«Համաս»-ի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները AFP-ին հաստատել են, որ Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել։ Իսրայելը, սակայն, առայժմ չի մեկնաբանել տեղեկությունը։
Գազայում պատերազմի դադարեցման ամերիկյան ծրագրի երկրորդ փուլի շուրջ բանակցությունները մի քանի շաբաթ է՝ ընթանում են Եգիպտոսում։ Ծրագիրը, բացի զինաթափումից, նախատեսում է նաև իսրայելական բանակի փուլային դուրսբերում Գազայի հատվածից։
Մարտական գործողությունների դադարեցումից հետո տարածքի կառավարումը նախատեսվում է հանձնել պաղեստինյան տեխնոկրատական կոմիտեին։ Իսրայելը նախկինում «Համաս»-ի զինաթափումը ներկայացրել էր որպես լարվածության հետագա թուլացման հիմնական պայման։