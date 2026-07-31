«Փյունիկն» ու «Ալաշկերտը» դուրս մնացին եվրագավաթային պայքարից, «Նոան» շարունակում է պայքարը

ՈւԵՖԱ Կոնֆերենցիաների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլի պատասխան խաղում Հայաստանի գործող գավաթակիր «Նոան» 2:1 հաշվով հաղթեց մոլդովական «Զիմբրուին» և նվաճեց Կոնֆերենցիաների լիգայի որակավորման երրորդ փուլի ուղեգիր։ Այս փուլում Երևանի «Նոան» կմրցի շվեյցարական «Սիոնի» հետ։
Մրցաշարը լքեցին «Փյունիկն» ու «Ալաշկերտը»։
«Փյունիկը» ընդունել էր հունգարական «Դեբրեցենին»։ Հունգարիայում առաջին հանդիպումն ավարտվել էր 1:0 հաշվով։ Երևանում կայացած պատասխան հանդիպումն ավարտվեց 0։0 հաշվով։ Այսպիսով, երկու հանդիպումների արդյունքով «Փյունիկը» դիմակայությունում զիջեց հունգարական թիմին։
Իսկ Հայաստանի չեմպիոն «Արարատ-Արմենիան» ՈւԵՖԱ Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երրորդ փուլում կմրցի «Ցելյեի» հետ։