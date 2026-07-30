486 000 դոլար՝ «Վարչաֆեստ»-ի անցկացման համար

Կառավարությունը 179 մլն դրամ կհատկացնի «Վարչաֆեստ 2026» երիտասարդական-երաժշտական փառատոնի անցկացման համար։ Որոշումն ընդունվեց կառավարության այսօրվա նիստում։
Ըստ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հիմնավորման՝ այս փառատոնի նպատակն է` բացահայտել և խրախուսել Հայաստանի երիտասարդական երաժշտախմբերի գործունեությունը, նպաստել կենդանի երաժշտության զարգացմանը, ստեղծել ստեղծագործական համագործակցության և մասնագիտական աճի նոր հնարավորություններ, ինչպես նաև ձևավորել ամենամյա ավանդական մշակութային իրադարձություն։
Փառատոնը կանցկացվի Սևանա լճի ափին՝ մշակութային ապակենտրոնացման նպատակով։
Փառատոնը կազմակերպելու նպատակով նախարարությունը ծախսերի վերաբերյալ հարցում է կատարել հինգ ընկերության, որոնցից երկուսն են պատասխան ներկայացրել, մրցույթի հաղթող է ճանաչվել «Գրավիթի փրոդաքշն» ՍՊԸ-ն։