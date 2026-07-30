Կոտայքի մարզպետը հրաժարական է ներկայացրել

Կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգում է Կոտայքի մարզպետ Ահարոն Սահակյանին պաշտոնից ազատելու հարցը։ Որոշման նախագիծն ընդգրկված է չզեկուցվող հարցերի շարքում։
Նախագծի համաձայն՝ Սահակյանը հրաժարական է տվել և պաշտոնից կազատվի հուլիսի 31-ից։
Պաշտոնից հեռանալու պատճառները չեն նշվում, սակայն Սահակյանը հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքներով «Քաղաքացիական պայմանագրի» ցուցակով պատգամավորական մանդատ ստացողների թվում է:
Ահարոն Սահակյանը Կոտայքի մարզպետ էր նշանակվել 2021 թվականի մայիսից։ Մինչ այդ՝ 2016-ից մինչև 2021 թվականը, նա ղեկավարել է Գառնի համայնքը։