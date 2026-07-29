ԱՄՆ ազգային հետախուզությունը կղեկավարի նախկին դատախազ Ջեյ Քլեյթոնը

ԱՄՆ Սենատը հաստատել է Նյու Յորքի հարավային շրջանի դաշնային դատախազ Ջեյ Քլեյթոնի նշանակումը Ազգային հետախուզության տնօրենի պաշտոնում։ Նրա թեկնածությանը կողմ է քվեարկել 51, դեմ՝ 47 սենատոր։
2025 թվականից Քլեյթոնը զբաղեցնում էր Նյու Յորքի հարավային շրջանի դաշնային դատախազի պաշտոնը և ղեկավարել է մի շարք աղմկահարույց գործեր, այդ թվում՝ Վենեսուելայի նախկին նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի դեմ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության վերաբերյալ քննությունը։
Թեև Քլեյթոնը հետախուզության ոլորտում աշխատանքային փորձ չունի, նա կղեկավարի ԱՄՆ հետախուզական համայնքը, որը միավորում է 18 գերատեսչություն, այդ թվում՝ ԿՀՎ-ն և Ազգային անվտանգության գործակալությունը։