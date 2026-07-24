Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վրաստանում գիշերը համատարած հոսանքազրկում է եղել

Ավելացրեք մեզ Google-ում

Վրաստանում անցած գիշեր ամբողջ երկրում վթարային հոսանքազրկում է տեղի ունեցել։ Հուլիսի 24-ին՝ տեղական ժամանակով մոտ 00:10-ին, էլեկտրամատակարարումն 1 ժամով ընդհատվել էր երկրի ամբողջ տարածքում, հայտնել է Վրաստանի պետական էլեկտրահամակարգը։

Ավելի ուշ ընկերությունը տեղեկացրել է, որ էլեկտրամատակարարումն աստիճանաբար վերականգնվում է։ Հոսանքն արդեն վերադարձել է Թբիլիսիի մեծ մասում, ինչպես նաև Մցխեթա-Մթիանեթի մարզում, Քութայիսիի, Ճիաթուրայի, Սաչխերեի, Օնիի և Ամբրոլաուրիի մի հատվածում։

Հոսանքազրկման պատճառով դադարել էր նաև ջրամատակարարման պոմպակայանների աշխատանքը։

Սոցիալական ցանցերում տեղեկություններ էին տարածվել, թե վթարի պատճառը Վրաստանի և Թուրքիայի էներգահամակարգերը միացնող բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծի վթարն է, սակայն Վրաստանի պետական էլեկտրահամակարգը հերքել է այդ պնդումները։

Ընկերությունից հայտնել են, որ վթարի ճշգրիտ պատճառները դեռ պարզվում են։


XS
SM
MD
LG