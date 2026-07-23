Կառավարությունը պետական տարածք կտրամադրի 1in.am-ին

Կառավարությունը անհատույց օգտագործման իրավունքով պետական գույք կհանձնի 1in.am լրատվական կայքին։ Համապատասխան որոշումն ընդունվեց Կառավարության հուլիսի 23-ի նիստում, չզեկուցվող հարցերի շարքում։
Լրատվական կայքը դիմել է Պետական գույքի կառավարման կոմիտեին՝ խնդրելով իրենց բնականոն ու անխափան աշխատանքը շարունակելու համար Կենտրոնի Վարդանանց փակուղի 8 հասցեում գտնվող տարածքի 8-րդ հարկի 250 քմ տարածքը տրամադրել իրենց։
«Ընկերությունը միաժամանակ ներկայացրել է գործարար ներդրումային ծրագիր՝ համաձայն որի լրատվական միջոցի կողմից քննարկվող տարածքում 2 տարվա համար իրականացվող ծրագրի ֆինանսավորման ընդհանուր մեծությունը կազմում է 10 մլն ՀՀ դրամ», - նշված է Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի հիմնավորումներում։
Պետական տարածքը լրատվամիջոցն անհատույց կօգտագործի առաջիկա երեք տարիներին։