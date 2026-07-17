Զելենսկին Եվհեն Խմարային նշանակել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար

Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին Եվհենի Խմարային հանձնարարել է կատարել պաշտպանության նախարարի պարտականությունները։ Անհրաժեշտ ընթացակարգերից հետո նրա թեկնածությունը կներկայացվի Գերագույն ռադային։
Խմարան 2026 թվականի հունվարից Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության ղեկավարի պաշտոնակատարն էր։ Մինչ այդ նա ղեկավարում էր ծառայության «Ալֆա» հատուկ գործողությունների կենտրոնը։
Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության «Ալֆա» հատուկ գործողությունների կենտրոնը պարբերաբար անօդաչուներով հարվածներ է հասցնում Ռուսաստանի տարածքում գտնվող ռազմական և արդյունաբերական օբյեկտներին։
Ուկրաինացիներին ուղղված տեսաուղերձում Զելենսկին «Ալֆան» անվանել է ամենաարդյունավետ ստորաբաժանումներից մեկը և ասել, որ Խմարան կվերահսկի ինչպես պաշտպանության ուժերում ներքին իրավիճակը, այնպես էլ ուժային կառույցների հեռահար գործողությունները։
Զելենսկին չի հստակեցրել, թե ինչու է որոշել պաշտպանության նախարարի պաշտոնից հեռացնել Միխայիլ Ֆեդորովին և չի անդրադարձել այդ որոշման դեմ բողոքի ակցիաներին։
Ավելի վաղ, Կիևում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի հետ համատեղ ասուլիսում, Զելենսկին հայտարարել էր, որ պաշտպանության նախարարության և բանակի ղեկավարության միջև տարբեր մակարդակներում բարդ երկխոսություն կա, և հարցը միայն անձերի հետ կապված չէ։