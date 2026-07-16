Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ուկրաինական դրոնները հարվածել են Էնգելսի ռազմական օդանավակայանին

Սարատովի մարզում գտնվող Էնգելսի ավիաբազան, արխիվ
Սարատովի մարզում գտնվող Էնգելսի ավիաբազան, արխիվ

Հուլիսի 16-ի վաղ առավոտյան պայթյուններ են գրանցվել Ռուսաստանի Սարատովի մարզի Էնգելս քաղաքում։ Տեղական իշխանությունները հայտնել են ուկրաինական անօդաչուների հարձակման մասին։

Սարատովի մարզպետ Ռոման Բուսարգինի փոխանցմամբ՝ Էնգելսում վնասվել է քաղաքացիական ենթակառուցվածք, դեպքի վայրում աշխատում են արտակարգ ծառայությունները։ Նախնական տվյալներով՝ տուժածներ չկան։

Ուկրաինական Exilenova+ մոնիթորինգային ալիքն ու ռուսական անկախ ASTRA պարբերականը հայտնում են, որ հարձակման թիրախը եղել է Էնգելսի ռազմական օդանավակայանը։ Նրանց տվյալներով՝ դա հաստատվում է տեղացիների հրապարակած լուսանկարների և տեսանյութերի վերլուծությամբ։

ASTRA-ն նաև գրում է, որ անօդաչուներից մեկը հարվածել է բազմաբնակարան շենքի, որը գտնվում է ռազմական օդանավակայանի թռիչքուղուց մոտ երկու կիլոմետր հեռավորության վրա։

XS
SM
MD
LG