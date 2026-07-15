Ռուսական ուժերը ավիառումբերով և «Շահեդ» անօդաչուներով հարվածել են Խարկովին

Ռուսական ուժերը հուլիսի 15-ի գիշերը համակցված հարված են հասցրել Ուկրաինայի Խարկովի մարզի Իզյում քաղաքին՝ ենթադրաբար կիրառելով կառավարվող ավիառումբեր և «Շահեդ» տիպի անօդաչու թռչող սարքեր։
Իզյումի քաղաքային ռազմական վարչակազմի նախնական տվյալներով՝ կան տուժածներ։
Հարվածների հետևանքով վնասվել և ավերվել են քաղաքացիական օբյեկտներ, կոմունալ ձեռնարկությունների գույք, գյուղատնտեսական տեխնիկա և առանձնատներ։ Մի քանի վայրում հրդեհներ են բռնկվել։
Գիշերվա ընթացքում քաղաքում մի քանի անգամ օդային տագնապ է հնչել։
Հուլիսի 5-ին Իզյումի ուղղությամբ ռուսական մեկ այլ հարվածի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել էր, առնվազն երեք կին՝ վիրավորվել։ Այդ հարձակման ժամանակ ավերվել էր բենզալցակայանի շենքը, վնասվել՝ հինգ ավտոմեքենա։