Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Աննա Հակոբյանը կգործուղվի Եթովպիա

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկին Աննա Հակոբյանը հուլիսի 19-21-ը կգործուղվի Եթովպիա՝ «Խաղաղություն և կայուն զարգացում. փիլիսոփայական ուսումնասիրություն» խորագրով միջազգային համաժողովին մասնակցելու նպատակով։

Այս մասին որոշումը ստորագրել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը:

Ըստ որոշման, գործուղումից վերադառնալուց հետո Աննա Հակոբյանը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում համապատասխան հաշվետվություններ կներկայացնի վարչապետի աշխատակազմ և Ատաքին գործերի նախարարություն։

Հունիսին էլ վարչապետի տիկինը գործուղվել էր Միացյալ Նահանգներ: Հունիսի 26-ից մինչև հուլիսի 4-ը Նյու Յորքում Աննա ՀԱկոբյանը մասնակցել էր առաջին տիկնանց համաշխարհային չորրորդ ամենամյա միջոցառմանը:

XS
SM
MD
LG