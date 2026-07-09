Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Լեհաստանում ռուս ակտիվիստ ամուսինները դատապարտել են ազատազրկման՝ Մոսկվայի օգտին լրտեսելու համար

Արխիվային լուսանկար
Արխիվային լուսանկար

Լեհաստանի դատարանը ռուս ընդդիմադիր ակտիվիստներից մեկին դատապարտել է 7 տարվա, նրա կնոջն էլ ՝ 3 տարվա ազատազրկման՝ Մոսկվայի օգտին լրտեսելու և պայթուցիկ նյութեր պարունակող ծանրոցներ փոխանցելու համար։

AFP-ի տրամադրության տակ գտնվող դատական փաստաթղթերի համաձայն, Ռուսաստանի քաղաքացի Իգոր Ռոգովը, որը նախկինում պայքարում էր Կրեմլի դեմ, լրտեսել է Ռուսաստանի ԱԴԾ համար՝ հավաքելով տեղեկություններ ռուս ընդդիմադիր գործիչների և նրանց աջակցող կազմակերպությունների մասին։

Մեղադրողները նաև ասել են, որ Ռոգովը 2024 թվականի հուլիսին՝ երկու ուկրաինացու և մեկ այլ ռուսի հետ, կազմակերպել է պայթուցիկ նյութեր պարունակող ծանրոցի փոխանցումը, որն ավել ուշ բռնագրավվել է լեհական անվտանգության ծառայությունների կողմից։

Ռոգովը 2017-ից աշխատում էր Կրեմլի հանգուցյալ քննադատ Ալեքսեյ Նավալնիի կազմակերպության հետ, ավելի ուշ միացել էր ընդդիմադիր Միխայիլ Խոդորկովսկու «Բաց Ռուսաստան» խմբին։ Լեհական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ Ռոգովը անգամ դատարան է ներկայացել՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ կարգախոսներով պաստառը ձեռքին։

XS
SM
MD
LG