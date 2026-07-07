59 երկրում ավելի քան հազար թրաֆիքինգով զբաղվող անձ է ձերբակալվել

Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ լայնածավալ միջազգային գործողության ընթացքում 59 երկրում ավելի քան հազար մարդ է ձերբակալվել, հայտնում է Ինտերպոլը։
«Գլոբալ շղթա» անվամբ գործողությունն անցկացվել է հինգ օր՝ Աֆրիկայում, Եվրոպայում, Ասիայում, Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկայում։ Այն կազմակերպել էին Ռումինիան ու Ավստրիան՝ Ինտերպոլի, Եվրոպոլի, Ամերիպոլի և Frontex-ի համակարգմամբ։
Ինտերպոլի տվյալներով՝ հայտնաբերվել է թրաֆիքինգի ավելի քան 2 հազար զոհ։ Նրանցից շատերին հարկադրել են զբաղվել սեռական շահագործմամբ, մուրացկանությամբ կամ ներգրավել հանցավոր գործունեության մեջ։ Տուժածների մոտ 10 տոկոսը անչափահասներ են եղել։
Բրազիլիայում, օրինակ, բացահայտվել է մի խումբ, որը մարդկանց տեղափոխել է Կամբոջա և ստիպել աշխատել առցանց խարդախության կենտրոններում։ Բելգիայում 17 մարդ է ձերբակալվել՝ անչափահասների հավաքագրման և նրանց Բելգիայում ու Ֆրանսիայում սեռական շահագործման կասկածանքով։
Ինտերպոլում ընդգծել են, որ մարդկանց թրաֆիքինգը շարունակում է մնալ կազմակերպված հանցավորության ամենաշահութաբեր և տարածված ձևերից մեկը։