Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պետական գաղտնիք հրապարակելու գործով ձերբակալված երկու զինվորականները կալանավորվել են․ ՔԿ

Պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ տարածելու գործով ձերբակալված երկու զինվորականները կալանավորվել են, հայտնում է Քննչական կոմիտեն։

Քննչականի փոխանցմամբ՝ նրանցից մեկը ՊՆ զորամասերից մեկի հրամանատար, գնդապետ Էդիկ Մալոյանն է։ Վարույթի շրջանակում կալանավորվել է նաև նույն զորամասի գաղտնիության ռեժիմի գծով սպա Ռոմեն Ջավադյանը։

Ըստ քննչական մարմնի՝ Մալոյանը, չունենալով համապատասխան գաղտնի տեղեկությանը ծանոթանալու իրավունք, դրդել է այդ տեղեկությանը հասանելիություն ունեցող սպային այն հրապարակել, ապա ինքն էլ հրապարակել է ապօրինի եղանակով ձեռք բերված տեղեկությունը։

Մալոյանին մեղադրանք է առաջադրվել պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունն ապօրինի ձեռք բերելուց հետո հրապարակելու և այն հրապարակելուն դրդելու համար։ Մյուս զինվորականը մեղադրվում է պետական գաղտնիք հրապարակելու մեջ։

Մալոյանի պաշտպանությամբ էր հանդես եկել «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի ընտրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանը, ով Մալոյանի ձերբակալությունը կապել է քաղաքական դրդապատճառների հետ։

Նախաքննությունը շարունակվում է։

XS
SM
MD
LG