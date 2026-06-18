Պակիստանի վարչապետ․Իրանն անհապաղ կբացի Հորմուզի նեղուցը

Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև պատերազմի դադարեցման հուշագիրը ստորագրումից հետո արդեն ուժի մեջ է մտել։
Նրա խոսքով՝ Հորմուզի նեղուցը պետք է անհապաղ բացվի նավագնացության համար, իսկ Միացյալ Նահանգները կդադարեցնի իրանական նավահանգիստների շրջափակումը։
Շարիֆը X-ում գրել է, որ փաստաթղթի հիման վրա կողմերը առաջիկա 60 օրում պետք է համաձայնեցնեն վերջնական խաղաղության պայմանագրի պայմանները։
Պաշտոնական ստորագրման արարողությունը Պակիստանը նախատեսում է անցկացնել հունիսի 19-ին Շվեյցարիայում՝ Կատարի աջակցությամբ։ Պակիստանի վարչապետի խոսքով՝ թեև երկու երկրների ղեկավարներն արդեն փաստաթուղթը ստորագրել են թվային ձևաչափով, Շվեյցարիայում նախատեսված արարողությունը պետք է ազդարարի բանակցությունների նոր փուլը։