Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պակիստանի վարչապետ․Իրանն անհապաղ կբացի Հորմուզի նեղուցը

Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև պատերազմի դադարեցման հուշագիրը ստորագրումից հետո արդեն ուժի մեջ է մտել։

Նրա խոսքով՝ Հորմուզի նեղուցը պետք է անհապաղ բացվի նավագնացության համար, իսկ Միացյալ Նահանգները կդադարեցնի իրանական նավահանգիստների շրջափակումը։

Շարիֆը X-ում գրել է, որ փաստաթղթի հիման վրա կողմերը առաջիկա 60 օրում պետք է համաձայնեցնեն վերջնական խաղաղության պայմանագրի պայմանները։

Պաշտոնական ստորագրման արարողությունը Պակիստանը նախատեսում է անցկացնել հունիսի 19-ին Շվեյցարիայում՝ Կատարի աջակցությամբ։ Պակիստանի վարչապետի խոսքով՝ թեև երկու երկրների ղեկավարներն արդեն փաստաթուղթը ստորագրել են թվային ձևաչափով, Շվեյցարիայում նախատեսված արարողությունը պետք է ազդարարի բանակցությունների նոր փուլը։

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG