Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Գազայում երեք զոհ՝ հրադադարի շուրջ բանակցությունների ֆոնին

Խան Յունիսում իսրայելական հարվածների հետևանքները
Խան Յունիսում իսրայելական հարվածների հետևանքները

Գազայի հատվածում իսրայելական ավիահարվածների հետևանքով երեք մարդ է զոհվել, հաղորդում է Reuters-ը՝ հղում անելով իր աղբյուրներին։

Մեկ մարդ զոհվել է Գազա քաղաքում տան վրա հասցված հարվածից։ Իսրայելի բանակը պնդում է՝ նա զինյալ էր։ Եվս երկու պաղեստինցի զոհվել է Նուսեյրաթի փախստականների ճամբարում իրականացված ավիահարվածների հետևանքով։

Հարվածները տեղի են ունեցել այն ժամանակ, երբ միջնորդները՝ Եգիպտոսը, Կատարը և Թուրքիան, փորձում են առաջընթաց ապահովել ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ ձեռք բերված հրադադարի ամրապնդման հարցում։

«Համաս»-ի ներկայացուցիչ Հուսամ Բադրանը հայտարարել է, թե բանակցություններում «իրական առաջընթաց» կա, սակայն մանրամասներ չի ներկայացրել։

Reuters-ի եգիպտական աղբյուրների փոխանցմամբ՝ բանակցությունների վերջին փուլը արդյունք չի տվել․ գլխավոր տարաձայնությունը «Համաս»-ի զինաթափման հարցն է։ Ըստ աղբյուրների՝ պաղեստինյան խմբավորումները համաձայնել են Թրամփի խաղաղության ծրագրի 15 կետերից 14-ին։

XS
SM
MD
LG