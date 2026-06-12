Գազայում երեք զոհ՝ հրադադարի շուրջ բանակցությունների ֆոնին

Գազայի հատվածում իսրայելական ավիահարվածների հետևանքով երեք մարդ է զոհվել, հաղորդում է Reuters-ը՝ հղում անելով իր աղբյուրներին։
Մեկ մարդ զոհվել է Գազա քաղաքում տան վրա հասցված հարվածից։ Իսրայելի բանակը պնդում է՝ նա զինյալ էր։ Եվս երկու պաղեստինցի զոհվել է Նուսեյրաթի փախստականների ճամբարում իրականացված ավիահարվածների հետևանքով։
Հարվածները տեղի են ունեցել այն ժամանակ, երբ միջնորդները՝ Եգիպտոսը, Կատարը և Թուրքիան, փորձում են առաջընթաց ապահովել ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ ձեռք բերված հրադադարի ամրապնդման հարցում։
«Համաս»-ի ներկայացուցիչ Հուսամ Բադրանը հայտարարել է, թե բանակցություններում «իրական առաջընթաց» կա, սակայն մանրամասներ չի ներկայացրել։
Reuters-ի եգիպտական աղբյուրների փոխանցմամբ՝ բանակցությունների վերջին փուլը արդյունք չի տվել․ գլխավոր տարաձայնությունը «Համաս»-ի զինաթափման հարցն է։ Ըստ աղբյուրների՝ պաղեստինյան խմբավորումները համաձայնել են Թրամփի խաղաղության ծրագրի 15 կետերից 14-ին։