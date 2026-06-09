Իրանն ԱՄՆ-ի սահմանված ծովային շրջափակումը կվերածի «թշնամու» ևս մեկ պարտության, հայտարարել է Իրանի գլխավոր բանակցող Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը։
Telegram-ի իր ալիքում հրապարակված հաղորդագրությունում Իրանի խորհրդարանի խոսնակը նշել է, որ այսօր առկա լարվածության պատճառն այն էր, որ «ամերիկացիները բացահայտորեն խախտեցին հրադադարը՝ թե՛ իրանական պետության դեմ ծովային շրջափակման, թե՛ հրադադարի համաձայնագրում Լիբանանի վերաբերյալ կնքված համաձայնագրի խախտման միջոցով»։
«Փոխըմբռնման հուշագրի վերաբերյալ ԱՄՆ նախագահի արած մեկնաբանությունները հակասում էին համաձայնեցված հատվածներին։ Սա ցույց տվեց, որ նրանք ո՛չ հրադադարի, ո՛չ էլ երկխոսության են ձգտում»,- ասել է նա։
Իրանցի պաշտոնյան նշել է, որ Թեհրանի նպատակը ոչ թե Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունները կարգավորելն է, այլ ավարտելը պատերազմն ու երկարատև անվտանգություն հաստատելը: «Մենք նաև վստահություն չունենք մյուս կողմի նկատմամբ»,- շեշտել է նա։
«Ինչ վերաբերում է [Իրանի] ռազմածովային շրջափակմանը, որը ռազմական հանցագործություն է, մենք, անշուշտ, թշնամու դավադրությունը կվերածենք նրանց համար ևս մեկ պարտության՝ համապարփակ պլանավորման միջոցով»,- ասել է Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը։
Իրանն ԱՄՆ ծովային շրջափակումը ևս մեկ պարտության կվերածի «թշնամու» համար. Ղալիբաֆ
Իրանն ԱՄՆ-ի սահմանված ծովային շրջափակումը կվերածի «թշնամու» ևս մեկ պարտության, հայտարարել է Իրանի գլխավոր բանակցող Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը։