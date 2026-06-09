Իսրայելն ու Իրանը առնվազն մեկ շաբաթ հանգիստ կթողնեն միմյանց. Թրամփ

Իսրայելն ու Իրանը համաձայնել են առնվազն մեկ շաբաթ հանգիստ թողնել միմյանց, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը՝ հավելելով, որ «շատ լավ զրույց» է ունեցել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։
Դոնալդ Թրամփն այս մասին հայտարարել է ժամեր անց այն բանից հետո, երբ Իրանն ու Իսրայելը, մի քանի հարվածներ փոխանակելուց հետո երեկ հայտարարեցին, որ դադարեցնում են ռազմական գործողությունները:
Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, որ չի մեղադրում Նեթանյահուին իր գործողությունների համար, քանի որ Իսրայելը հարձակման է ենթարկվել, ինչին էլ պատասխանել է:
«Եմ հիմա նրանք դադարեցրել են կրակը։ Այնպես որ, նրանք պարզապես միմյանց հանգիստ կթողնեն ևս մեկ շաբաթ կամ մոտավորապես այդքան»,- լրագրողներին ասել է Թրամփը։
Նա նաև նշել է, որ ԱՄՆ-ն «շատ լավ գործարքի վերջին փուլում է», որը ոչ մի կերպ Իրանին թույլ չի տա միջուկային զենք ստեղծել:
«Իսկ [Հորմուզի] նեղուցը կբացվի անմիջապես։ Այն կբացվի գործարքի ստորագրումից անմիջապես հետո, ինչը կարող է լինել երկու կամ երեք օրից», - հավելել է նա։
Իսրայելն ու Իրանը համաձայնել են առնվազն մեկ շաբաթ հանգիստ թողնել միմյանց, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը՝ հավելելով, որ «շատ լավ զրույց» է ունեցել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։