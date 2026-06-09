Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իսրայելն ու Իրանը առնվազն մեկ շաբաթ հանգիստ կթողնեն միմյանց. Թրամփ

Իսրայելն ու Իրանը համաձայնել են առնվազն մեկ շաբաթ հանգիստ թողնել միմյանց, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը՝ հավելելով, որ «շատ լավ զրույց» է ունեցել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։

Դոնալդ Թրամփն այս մասին հայտարարել է ժամեր անց այն բանից հետո, երբ Իրանն ու Իսրայելը, մի քանի հարվածներ փոխանակելուց հետո երեկ հայտարարեցին, որ դադարեցնում են ռազմական գործողությունները:

Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, որ չի մեղադրում Նեթանյահուին իր գործողությունների համար, քանի որ Իսրայելը հարձակման է ենթարկվել, ինչին էլ պատասխանել է:

«Եմ հիմա նրանք դադարեցրել են կրակը։ Այնպես որ, նրանք պարզապես միմյանց հանգիստ կթողնեն ևս մեկ շաբաթ կամ մոտավորապես այդքան»,- լրագրողներին ասել է Թրամփը։

Նա նաև նշել է, որ ԱՄՆ-ն «շատ լավ գործարքի վերջին փուլում է», որը ոչ մի կերպ Իրանին թույլ չի տա միջուկային զենք ստեղծել:

«Իսկ [Հորմուզի] նեղուցը կբացվի անմիջապես։ Այն կբացվի գործարքի ստորագրումից անմիջապես հետո, ինչը կարող է լինել երկու կամ երեք օրից», - հավելել է նա։

XS
SM
MD
LG