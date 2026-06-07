Աբովյանի թիվ 29/15 ընտրատեղամասում հաղթում է ՔՊ-ն, հաջորդում է «Ուժեղ Հայաստան»-ը

Աբովյանի թիվ 29/15 ընտրատեղամասում քվեաթերթիկների հաշվարկման արդյունքներով՝ առաջատար է «Քաղաքացիական պայմանագիրը»՝ 476 ձայնով:
235 ձայնով երկրորդ տեղում «Ուժեղ Հայաստանն» է, երրորդը 145 ձայնով «Բարգավաճ Հայաստանն» է, չորրորդը՝ 117 ձայնով «Հայաստան» դաշինքը:
«Բոլորին դեմ եմ»-ը ստացել է 30 ձայն, «Միասնության թևերը» ստացել է 27, Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցությունը՝ 24 ձայն, «Հանրապետությունը»՝ 14 ձայն, ԴՕԿ-ը ստացել է 12 ձայն, 12 ձայն է ստացել նաև «Հանուն Հանրապետությանը», 1 ձայն՝ Հայ ազգային կոնգրեսը:
Անցողիկ 4 տոկոսի շեմը հաղթահարելու համար կուսակցություններից կպահանջվի առնվազն 59 հազար քվե: Դաշինքների դեպքում անցողիկ շեմը 8 տոկոս է, այսինքն՝ առնվազն 118 հազար ձայն: Առաջատար ընդդիմադիր երկու ուժերը՝ Սամվել Կարապետյանի «Ուժեղ Հայաստան»-ը և Ռոբերտ Քոչարյանի «Հայաստան»-ը դաշինքներ են, մյուս 16-ը՝ կուսակցություններ:
Օրենքի պահանջով խորհրդարանում պետք է ներկայացված լինի նվազագույնը երեք ուժ: Այդ պահանջը բավարարելու համար օրենքի ուժով խորհրդարան կարող է անցնել անգամ անցողիկ շեմը չհաղթահարած ուժը՝ ըստ առավելագույն թվով ձայների: