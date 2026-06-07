ՆԳՆ-ը ժամը 14:00-ի դրությամբ ստացել է 29 ահազանգ

Ներքին գործերի նախարարությունը ժամը 14:00-ի դրությամբ ստացել է 29 ահազանգ։
Ըստ հաղորդագրության, արձանագրվել է կրկնաքվեարկության՝ 6, քվեարկության գաղտնիության խախտման 5 դեպք, որոնցով կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Ձերբակալվել է 6 անձ։
Ենթադրյալ իրավախախտումների վերաբերյալ ստացված 121 տեղեկությունները ստուգման փուլում են։
1326 անձ դիմում է ներկայացրել ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկվելու մասին: Ընտրություններին մասնակցելու համար համայնքներում ժամանակավորապես տրվող անձը հաստատող փաստաթուղթ ստացել է 752 անձ։
ՆԳՆ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունում գործող «Զանգերի կենտրոնում» ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման վերաբերյալ ստացվել է 820 զանգ։