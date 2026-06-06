Քուվեյթը հայտնել է Իրանի հերթական հրթիռային հարձակման մասին

Իրանը անցած գիշեր յոթ բալիստիկ հրթիռ է արձակել Քուվեյթի ուղղությամբ, հայտնել են երկրի իշխանությունները:
Հարձակումը տեղի է ունեցել Պարսից ծոցի պետության միջազգային օդանավակայանի վրա Իրանի կողմից իրականացված հարվածից ընդամենը մի քանի օր անց, որի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, իսկ 63-ը՝ վիրավորվել։
Հայտարարության մեջ Քուվեյթի զինվորականները նշել են, որ լուսաբացին Քուվեյթի օդային տարածքում որսացել են յոթ հրթիռներ, որոնց մի մասը ընկել է բնակելի թաղամասերի վրա։
Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվել։
Իրանը դեռևս չի մեկնաբանել այս տեղեկությունը:
Փետրվարի 28-ից, երբ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ուժերը օդային հարվածներ հասցրին Իրանին, Թեհրանը բազմիցս անօդաչու թռչող սարքերով և հրթիռներով թիրախավորել է Պարսից ծոցի մի քանի երկրներ՝ հիմնականում ԱՄՆ դաշնակիցներ։