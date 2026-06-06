Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Ուժեղ Հայաստան»-ի պատգամավորի թեկնածուներից 6-ին ձերբակալելու որոշում է կայացվել. ՔԿ

«Ուժեղ Հայաստան»-ի պատգամավորի թեկնածուներից 6-ին ձերբակալելու որոշում է կայացվել, հայտնում է Քննչական կոմիտեն:

Ըստ հաղորդագրության՝ բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում «Ուժեղ Հայաստան»-ի պատգամավորի թեկնածուներից 6-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ Քրեական օրենսգրքի 46-236-րդ հոդվածի 2-րդ մասով (հանցակիցների տեսակները (46) - հավաք անցկացնելուն կամ դրան մասնակցելուն խոչընդոտելը կամ դրան հարկադրելը (236)) և 296-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով (փողերի լվացումը):

Քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է:

Նախօրեին Գլխավոր դատախազությունը դիմումներ էր ներկայացրել ԿԸՀ «Ուժեղ Հայաստանի» պատգամավորի 6 թեկնածուի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու, նրանց ազատությունից զրկելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ:

Դիմումները վերաբերում էին Արթուր Աբրահամյանին, Աշոտ Սահակյանին, Սուսան Բադոյանին, Վահե Եղիազարյանին, Հայկ Ավագյանին, Վահե Թավաքալյանին:

Այլ մանրամասներ այս պահին հայտնի չեն:


XS
SM
MD
LG