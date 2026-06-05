Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

Նոր գործեր նախկին պաշտոնյաների դեմ

Ազգային ժողովի ընտրություններից երկու օր առաջ իրավապահները ձերբակալել են նախկին իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին՝ հիմնականում ընտրություններին չմասնակցող երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիմակիցներին:

Արման Սահակյանը` ընտրակաշառք տալու հոդվածով

Նրանցից մեկը՝ Պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ Արման Սահակյանը, մեղադրվում է ընտրակաշառք տալու հոդվածով:

Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուստ Սահակյանի որդին արդեն կալանավորված է: Ըստ Հակակոռուպցիոնի, նա միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած «Ուժեղ Հայաստանի» օգտին է ընտրակաշառք բաժանել: Իրավապահները ձերբակալել են 4 հոգու: Հրապարակված գաղտնալսման մեջ, ըստ Հակակոռուպցիոնի, Արման Սահակյանը փողային զրույցներ է վարել:

Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները հերքում են իրենց կուսակիցներին ուղղված մեղադրանքները:

«Բնականաբար նաև այս ողջ գործընթացի տրամաբանության մեջ պատահական որևէ բան չէր կարող լինել», - ասաց «Պատիվ ունեմ» խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը:

Արմեն Աշոտյանին տեղափոխել են դատարան՝ քննելու երկու ամսով կալանավորելու հարցը

Վարչապետ Փաշինյանն, ի դեպ, տևական ժամանակ մեղադրում է, թե «Ուժեղ Հայաստանը» ռեբրենդինգ արված Հանրապետականն է: Հանրապետականներն այսօր Քննչականի առջև էին, որտեղ հարցաքննվում էր վաղ առավոտյան ձերբակալված կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը: Նրան արդեն տեղափոխել են դատարան՝ քննելու երկու ամսով կալանավորելու հարցը:

Ընդդիմադիր գործիչը մեղադրվում է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, դրան օժանդակելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման և դրան օժանդակելու հոդվածներով։ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի խոսքով, ընտրական այս շրջանում իշխանությունների ակտիվ քննադատ ընկերոջ նկատմամբ պարզապես արշավ է իրականացվում:

«Իշխող ուժի ղեկավարը, որն ունի վարչապետի կարգավիճակ, ուղիղ եթերներով, գրառումներով, հայտարարություններով ուղղորդում է իրավապահ, դատական համակարգերին, ըստ էության, գործել այնպես, ինչպես իր քաղաքական կամքն է պահանջում», - նշեց Աբրահամյանը:

Իշխանությունները պարբերաբար հերքում են իրենց հասցեին մեղադրանքները, թե միջամտում են իրավապահների գործերին: Մինչ այդ, Քննչականը պնդում է, որ դեռ կրթության նախարար եղած տարիներին Արմեն Աշոտյանը այնպես է արել, որ Երևանի Բրյուսովի համալսարանին պատկանած անշարժ գույքն օտարվել է այն ժամանակ ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին և նրա որդուն: Ընդ որում, գույքի արժեքը 208 միլիոն դրամ էր: Ըստ Քննչականի, գույքի ծագումը թաքցնելու նպատակով այն նախ ձևակերպվել է Խաչատրյանների մտերիմի անունով, հետո մոտ երեք անգամ էժան՝ 75 միլիոն դրամով վաճառվել Գագիկ Խաչատրյանի որդուն: Աշոտյանի փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը աբսուրդ է որակում մեղադրանքը:

«Էլ ավելի աբսուրդային մեղադրանք է, որևէ ապօրինություն Արմեն Աշոտյանը չի կատարել այս վարույթի հետ կապված ու առհասարակ: Այն ժամանակ, երբ մենք նախաքննական գաղտնիքով կաշկանդված չենք լինի, շատ ավելի դետալային կխոսենք», - ասաց Մելիքյանը:

Ձերբակալվել է Գագիկ Բեգլարյանը

Իրավապահներն այսօր հաղորդեցին նաև Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք տրանսպորտի և կապի նախարարի, ապա Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցրած Գագիկ Բեգլարյանի ձերբակալության մասին: Նախկին պաշտոնյան մեղադրվում է պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացման մեջ: Թե կոնկրետ ինչ դրվագի մասին է խոսքը, Հակակոռուպցիոնը չի մանրամասնում:

Գյումրու քաղաքապետին առնչվող ձայնագրություն

Այսօր Քննչականը հրապարակեց մի գաղտնալսում, որտեղ, ըստ իրավապահների, հոկտեմբերից բանտում պահվող Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն այլ անձանց իշխանության յուրացում է նախապատրաստել, բայց իր կամքից անկախ, հանցագործությունն ավարտին չի հասցրել: Իրավապահները չեն մանրամասնում, թե ինչ հանգամանքներում են արվել այդ ձայնագրությունները:

Ղուկասյանին դեռ մեղադրանք առաջադրված չէ: Փաստաբան Զարուհի Փոստանջյանը հերքում է, թե դա Ղուկասյանի ձայնն է: Հարցնում է՝ ո՞վ է գաղտնալսել, ի՞նչ իրավունքով, Ղուկասյանն ամիսներ շարունակ կալանավորված է:

«Դա նման չէ Վարդան Ղուկասյանի ձայնին, այս հաղորդագրությունից էլ պարզ չէ, թե ինչ ձայնագրություն է: Բացի այդ Վարդան Ղուկասյանի անմեղության կանխավարկածն ու իրավական նորմերի կոպտագույն խախտումները արձանագրում են այս հայտարարությունը ու այդ տեսաձայնագրությունը», - նշեց փաստաբանը:

Նոր մեղադրանք Տիրան Խաչատրյանին

Այսօր հայտնի դարձավ նաև գեներալ-լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանի նոր մեղադրանքի մասին: Նա ազատության մեջ է, մեղադրվում է 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախի հայաթափման օրերին Երևանում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաներից մեկի ժամանակ փողոց փակած քաղաքացիների վրա եկող ավտոմեքենային հարվածելու համար: Գեներալը մեքենային չի հարվածել, պնդում է փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը, ավելին՝ փորձել է պաշտպանել քաղաքացիներին վրաերթից:

«Հիմա են հիշել, որ էդ արարքը, եթե նույնիսկ տենց բան կատարել է, հիմնավորված չի, կարա խուլիգանություն լինի, խուլիգանության հանցակազմի բովանդակությունը լրիվ այլ է, խուլիգանություն կատարողը հանրության նկատմամբ իր արհամարհական վերաբերմունքն է ընդգծում: Ինքը հակառակը՝ հանրությանը պաշտպանում է հակաօրինական արարքից», - ասաց Հարությունյանը:

Այս արարքը իրավապահները որակել են խուլիգանություն և տուժող են ճանաչել ավտոմեքենայի վարորդին. «Մենք տեսնում ենք ՔՊ-ականների կողմից խուլիգանության ակնհայտ դեպքեր, որին չեն հաջորդում որևէ քրեադատավարական հարկադրանքի միջոց»:

Դեռ տարիներ առաջ հարուցված վարույթն ինչո՞ւ հենց հիմա՝ ակտիվացրեցին՝ փաստաբանն այս նոր մեղադրանքը պայմանավորում է ընտրական գործընթացով:




Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG