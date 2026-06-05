Զելենսկին Պուտինին հանդիպում է առաջարկել չեզոք երկրում

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բաց նամակ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին՝ առաջարկելով հանդիպել չեզոք երկրում։
Ուղերձը հրապարակվել է Սանկտ Պետերբուրգում դրոնային հարձակումից հետո, որտեղ այս օրերին անցկացվում է Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովը։
«Ուկրաինան առաջարկում է ավարտել պատերազմը մեր և ձեր միջև ձևաչափով։ Ես ձեզ հանդիպում եմ առաջարկում», - գրել է Զելենսկին։
Նա նշել է, որ Մոսկվան կամ Կիևը նման հանդիպման համար հարմար վայր չեն։ Զելենսկու խոսքով՝ կան երկրներ, որոնք ավանդաբար ընդունում են առաջնորդներին պատերազմի և խաղաղության հարցերը լուծելու համար՝ Շվեյցարիան, Թուրքիան, արաբական աշխարհի երկրները։
Ուկրաինայի նախագահը նաև հայտարարել է, որ Կիևը պատրաստ է բանակցությունների ընթացքում լիակատար հրադադարի և ռազմագերիների փոխանակման՝ «բոլորը բոլորի դիմաց» սկզբունքով։
Զելենսկու խոսքով՝ բանակցային գործընթացին պետք է միանան նաև ԱՄՆ-ն ու Եվրոպան՝ որպես անվտանգության իրական երաշխավորներ։