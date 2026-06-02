Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հայտնաբերվել է զինծառայողի դի, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ

Լրացված
Արխիվային լուսանկար
Արխիվային լուսանկար

Հունիսի 2-ին՝ ժամը 00:10-ի սահմաններում, հայտնաբերվել է ՊՆ N զորամասի զինծառայող Արամայիս Մերուժանի Գևորգյանի դին, հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը։

Դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընթանում է քննություն: Այլ մանրամասներ ռազմական գերատեսչությունը չի հայտնում:

Քննչական կոմիտեի խոսնակ Կիմա Ավդալյանը տեղեկացնում է, որ դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ՝ զինծառայողին անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով:

Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն: Նախաքննությունը շարունակվում է:

XS
SM
MD
LG