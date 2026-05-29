Ուկրաինայի դեմ հարձակման ժամանակ դրոնն ընկել է Ռումինիայի բազմաբնակարան շենքի վրա, վիրավորներ կան

Ուկրաինայի դեմ ռուսական հերթական դրոնային հարձակման ժամանակ անօդաչու սարքերից մեկը մտել է Ռումինիայի օդային տարածք և Գալաց քաղաքում հարվածել բազմաբնակարան շենքի տանիքին։
Միջադեպը հաստատել է Ռումինիայի պաշտպանության նախարարությունը։
Ռումինիայի արտակարգ իրավիճակների ծառայության տվյալներով՝ շենքի վերջին հարկում հրդեհ է բռնկվել, երկու մարդ վիրավորվել է։ Հրդեհը մարվել է։
Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի փոխանցմամբ՝ գիշերը ռուսական դրոններով հարձակում է իրականացվել Ռումինիայի հետ սահմանակից Օդեսայի մարզի ուղղությամբ։